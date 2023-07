Vrh EU-Latinska Amerika v senci razlik glede trgovine in vojne v Ukrajini

piše dopisnik STA iz Bruslja Blaž Mohorčič

Bruselj, 16. julija - V ponedeljek se bo v Bruslju začelo tretje zasedanje voditeljev članic Evropske unije in Skupnosti latinskoameriških in karibskih držav (CELAC). Prvi vrh po letu 2015 bodo po pričakovanjih zaznamovali pogovori o trgovinskem sodelovanju, med drugim o sporazumu EU-Mercosur, in vojni v Ukrajini. Pri obeh temah obstajajo določene razlike med stranema.