Policisti pri prevozu migrantov zasačili Hrvata in več Belgijcev

Ljubljana/Novo mesto, 14. julija - Tudi v četrtek so policisti prijeli več tujcev pri prevozu migrantov, ki so nezakonito prestopili državno mejo in nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Policisti PU Ljubljana so ustavili štiri državljane Belgije, ki so prevažali 13 tujcev, policisti PU Novo mesto pa so v noči na petek zasačili Hrvata, ki je prevažal tri migrante.