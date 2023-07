Japonski animator Mijazaki po desetletju z novim filmom

Tokio, 14. julija - V kinematografih na Japonskem so začeli predvajati najnovejši film z oskarjem nagrajenega animatorja Hajaa Mijazakija. Film How Do You Live? je njegov prvi celovečerec po desetletju in verjetno tudi zadnji. Za njegov nastanek se je 82-letni Mijazaki, soustanovitelj slavnega studia Ghibli, vrnil iz upokojitve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.