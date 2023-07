Na zaposlitvenem portalu MojeDelo med najbolj iskanimi profili prodajalci in proizvodni delavci

Ljubljana, 14. julija - Med najbolj iskanimi profili na zaposlitvenem portalu MojeDelo so že drugo leto zapored prodajalec, proizvodni delavec, skladiščnik in komercialist, pred poletno sezono pa tudi natakar in kuhar, so sporočili upravljalci portala. Iskalce zaposlitve na drugi strani poleg dela v prodaji najbolj zanima administracija.