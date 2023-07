Američanke po tretji zaporedni nogometni naslov

pripravil Aleksander Gasser

Sydney, 14. julija - Prihodnji teden od 20. julija do 20. avgusta se bo v Avstraliji in na Novi Zelandiji začelo deveto nogometno svetovno prvenstvo za ženske. Doslej so polovico naslovov osvojile nogometašice ZDA, tudi zadnja dva, ki veljajo za prve favoritinje letošnje izvedbe. Kot glavni izzivalki se omenjata evropska prvakinja Anglija in Nemčija.