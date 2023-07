Varuhovi kotički še v desetih slovenskih občinah

Ljubljana, 14. julija - Število Varuhovih kotičkov po državi se povečuje. Varuh človekovih pravic Peter Svetina jih je ta mesec odprl še v desetih občinah, in sicer v Piranu, na Bledu, v Preddvoru, Kopru, Tolminu, Trbovljah, Lenartu, Muti, Gornjih Petrovcih in Vojniku. Varuhovi kotički so tako zdaj na voljo že v 29 občinah, so sporočili iz urada varuha človekovih pravic.