V slatinski občini zaključena druga faza obnove lokalne ceste in izgradnje kolesarskih pasov Brezje-Zgornji Gabernik

Rogaška Slatina, 14. julija - V Občini Rogaška Slatina so zaključili drugo fazo obnove lokalne ceste in izgradnje kolesarskih povezav Brezje-Zgornji Gabernik. Celotna vrednost projekta rekonstrukcije lokalne ceste in kolesarske steze je znašala skoraj 1,4 milijona evrov, je zapisano na spletnih straneh občine.