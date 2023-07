Slovenska karitas zbira pomoč za gospodinjstva prizadeta v neurjih

Ljubljana, 14. julija - V četrtkovih neurjih je več kot 100 gospodinjstev utrpelo hujšo škodo, zato so pri Slovenski karitas začeli zbiranje prispevkov za pomoč najbolj prizadetim v neurjih v Sloveniji letos. S svojo donacijo 20.000 evrov so že pomagali številnim gospodinjstvom, ki jih je neurje s točo in vetrom najbolj prizadelo, so sporočili iz Slovenske karitas.