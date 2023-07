Tedenski pregled - Slovenija od 14. do 20. 7.

Ljubljana, 21. julija - Slovenijo je prizadelo več silovitih neurij z močnim vetrom, nalivi in točo. Nastali so obsežni vetrolomi. Umrl je en človek, več je bilo poškodovanih. Škoda v gozdovih, na premoženju in pridelkih je ogromna. Premier Robert Golob se je ob prvem obisku na Hrvaškem dogovoril, da bosta državi arbitražo umaknili iz dnevne politike.