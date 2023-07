Na Dolenjskem in v Posavju četrtkova toča največ škode povzročila v Krškem in na Mirni

Mirna/Šentrupert/Mokronog/Krško/Brežice/Sevnica, 14. julija - Na Dolenjskem in v Posavju je okoli kilometer širok pas toče v četrtek popoldne prešel območje od občine Mirna do občine Krško in povzročil precejšnjo škodo, ki jo danes še odpravljajo. Največ škode je po oceni županov v kmetijstvu, na strehah objektov in avtomobilih. "Ocenjujemo, da bo potrebna pomoč države," pravi krški župan Janez Kerin.