V Muzeju Velenje na ogled ena od treh afriških zbirk v Sloveniji

Velenje, 14. julija - V Muzeju Velenje na Velenjskem gradu je na ogled ena od treh afriških zbirk v Sloveniji in najobsežnejša zbirka afriških predmetov predstavljena na stalni razstavi. Zbirko je Muzeju Velenje leta 1971 podaril češki kipar, raziskovalec in popotnik František Foit, ki je z ženo Ireno skoraj četrt stoletja potoval po Afriki, so za STA povedali v muzeju.