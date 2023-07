Po vremensko mirni noči bodo danes odpravljali posledice neurja

Ljubljana, 14. julija - Po vremensko pestrem dnevu z neurji, ki so v četrtek pustošila po državi, je bila noč mirna. Danes tako nadaljujejo ocenjevanje in sanacijo škode, tudi v Cerknem. Tam so zaradi obilnih padavin v četrtek poplavljali vodotoki, voda je drla po cestah in zalivala objekte, po neuradnih informacijah je precej poškodovana tudi Partizanska bolnica Franja.