Pot med krošnjami na Rogli privablja vse več tujih obiskovalcev

Rogla, 16. julija - Atrakcija v obliki razglednega stolpa Pot med krošnjami na Rogli bo jeseni obeležila četrto leto obratovanja, v tem času pa jo je obiskalo že več kot pol milijona izletnikov in gostov tega gorskega centra. Polmilijontega obiskovalca so pozdravili ob koncu spomladanske sezone. Kot so povedali za STA, pa k njim prihaja tudi vse več tujcev.