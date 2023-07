Hollywodski filmski in televizijski igralci začeli stavko

Los Angeles, 14. julija - Voditelji sindikata hollywoodskih igralcev so v četrtek glasovali za prvo skupno stavko s scenaristi, in sicer po več kot šestih desetletjih. S tem so ustavili produkcijo v filmski industriji, potem ko so propadli pogovori o novi pogodbi s studii glede plač in vpliva umetne inteligence.