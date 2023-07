Po nevihtah poplavlja več rek po državi

Ljubljana, 13. julija - V večernih urah je močno narasla reka Cerknica, ki trenutno upada in se bo v prihodnjih urah vrnila v strugo. Močneje so narasle tudi reke v severnem, vzhodnem in deloma osrednjem delu Slovenije, tu prevladuje velika vodnatost. Drugod je vodnatost rek srednja, v južnem delu države pa mala, opozarja Agencija RS za okolje (Arso).

Po poročanju centra za obveščanje so v občini Cerkno obilne padavine v popoldanskih urah povzročile poplavljanje pritličnih prostorov pošte v Cerknem, enega stanovanjskega objekta in enega stanovanjskega objekta v kraju Gorenji Novaki. Posredujejo prostovoljni gasilci Cerkno in Novaki. V Bukovem so gasilci sanirali poškodovano ostrešje stanovanjskega objekta.

Trenutno je zaradi naraslih vodotokov poplavljeno večje območje Cerkna. Aktivirana je celotna Gasilska zveza Cerkno. V Cerknem so prožene sirene za splošno nevarnost. Prizadeti so tudi kraji Zakriž, Gorenji Novaki, Poče in Dolenji Novaki, so še sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Nekoliko še naraščajo reke na Koroškem, Idrijca, Sora ter reke v porečjih Dravinje in Savinje. Omenjene reke v spodnjem toku bodo ponoči še nekoliko narasle. Druge reke upadajo, le v južnem delu države je vodnatost ustaljena.

V petek in v prihodnjih dneh bodo reke večinoma upadale.

Večerna temperatura večine rek je bila med 9 in 22 stopinj Celzija. Bohinjsko jezero je imelo 19, Blejsko 24, morje ob slovenski obali pa 26 stopinj Celzija.