Po nevihtah poplavlja več rek po državi

Ljubljana, 13. julija - V večernih urah je močno narasla reka Cerknica, ki trenutno upada in se bo v prihodnjih urah vrnila v strugo. Močneje so narasle tudi reke v severnem, vzhodnem in deloma osrednjem delu Slovenije, tu prevladuje velika vodnatost. Drugod je vodnatost rek srednja, v južnem delu države pa mala, opozarja Agencija RS za okolje (Arso).