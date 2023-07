Po nevihtah poplavlja več rek po državi

Ljubljana, 13. julija - V večernih urah je močno narasla reka Cerknica in poplavlja v večjem delu doline. Močneje so narasle tudi druge reke v zahodni, osrednji in severovzhodni Sloveniji, vodnatost rek na teh območjih je velika. Močno narašča tudi Selška Sora in se razliva na izpostavljenih mestih, opozarja Agencija RS za okolje (Arso)