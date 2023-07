Ljutomerski PanOrganix širi rastlinjake v Nemčijo in Savdsko Arabijo

Ljutomer, 15. julija - Ljutomersko podjetje PanOrganix, ki od leta 2015 v rastlinjakih prideluje solato in začimbe, dodatno širi svoje zmogljivosti. Njihovi rastlinjaki se v Sloveniji razprostirajo na 37 hektarih, v Avstriji in Romuniji pa na desetih. Zdaj se bodo z rastlinjaki in pridelavo med drugim širili tudi v Nemčijo in Savdsko Arabijo.