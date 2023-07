Padavine ponehale, nadaljuje se odpravljanje in ocena škode

Ljubljana, 14. julija - Neurja z močnejšimi nalivi in točo, ki so v četrtek povzročila veliko škode po vsej državi, so se umirila. Padavine so po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) ponoči ponehale, tudi reke so povečini začele upadati. Obeta se sončen in vroč konec tedna. Medtem se bo nadaljevalo odpravljanje posledic neurja in popis škode.