Padavine bodo ponoči povečini ponehale

Ljubljana, 13. julija - Tudi popoldne so državo zajeli močnejši nalivi, predvsem na Gorenjskem, ponekod je padala tudi toča. Padavine se bodo nadaljevale do večera, potem pa bodo postopno oslabele in verjetno že do polnoči povečini prenehale, je za STA pojasnil dežurni prognostik na Agenciji RS za okolje (Arso) Uroš Strajnar.