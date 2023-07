Kranjski policisti po ropu na Bledu iščejo tri osebe

Bled, 13. julija - Kranjski policisti zbirajo informacije o treh za zdaj še neznanih osebah, ki so danes ponoči okoli 3. ure na sprehajalni poti okoli jezera v centru Bleda fizično napadli tujca in mu odvzeli torbico z dokumenti in gotovino. Pri tem so ga lažje poškodovali, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.