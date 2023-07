Wimbledon, 13. julija - V finalu teniškega turnirja v Wimbledonu bosta igrali Čehinja Marketa Vondroušova in Tunizijka Ons Jabeur. Čehinja je v polfinalu premagala Ukrajinko Elino Svitolino s 6:3 in 6:3, Tunizijka pa je bila boljša od Belorusinje Arine Sabalenke s 6:7, 6:4 in 6:3.