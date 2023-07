Voditelji EU in Japonske v Bruslju za krepitev strateškega partnerstva

Bruselj, 13. julija - Voditelji EU in Japonske so se na današnjem vrhu EU-Japonska v Bruslju zavzeli za krepitev sodelovanja na različnih področjih, predvsem gospodarske odpornosti in varnosti, ter potrdili zavezanost multilateralizmu in skupnim vrednotam. EU bo dokončno odpravila tudi omejitve uvoza hrane, sprejete po jedrski nesreči v Fukušimi leta 2011.