Medved: Po jutranjem neurju ostalo pravo razdejanje

Turnišče, 13. julija - Državni sekretar na obrambnem ministrstvu Rudi Medved in poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan sta si danes ogledala posledice jutranjega neurja v Pomurju. Kot je po ogledu dejal Medved, je neurje povzročilo pravo razdejanje. "To so razsežnosti, ki jih zanesljivo občine same ne bodo mogle sanirati," je dejal in obljubil hiter odziv države.