Ministrstvo za zdravje bo upoštevalo priporočila KPK glede tveganj za korupcijo v zdravstvu

Ljubljana, 13. julija - Ministrstvo za zdravje ter urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu sta se seznanila z analizo delovanja javnega sektorja na področju zdravstva in v njej podanimi priporočili ministrstvu in uradu, ki jih je pripravila KPK. Priporočila bodo upoštevali pri pripravi prihodnjih ukrepov na tem področju, so zagotovili za STA.