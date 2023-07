Finančno ministrstvo: V okviru OECD pomemben korak k dogovoru o mednarodni davčni reformi

Ljubljana/Pariz, 13. julija - Skoraj 140 držav je na srečanju Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter skupine držav G20, ki se je končalo v sredo, potrdilo pomemben napredek pri zgodovinskem globalnem dogovoru, ki bo omogočil pravičnejši in bolj stabilen mednarodni davčni sistem, so danes sporočili s finančnega ministrstva.