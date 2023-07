Vreme: Postopno se bo zjasnilo

Ljubljana, 13. julija - Ponoči se bo ozračje umirilo in postopno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

Opozorilo: Ob nevihtah so danes do večera pričakovana krajevna neurja v večjem delu Slovenije, tudi na obali. Pojavljali se bodo nalivi, sunki vetra in krajevno tudi toča.

Obeti: V soboto in v nedeljo bo sončno in spet bolj vroče.

Vremenska slika: Hladna fronta se od severa bliža Sloveniji in bo v popoldanskem času prešla naše kraje. Za njo bo k nam prehodno pritekal nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Spremenljivo oblačno bo, krajevne nevihte bodo ponoči ponehale. V petek bo precej jasno, ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja.