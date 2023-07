Vlada z uredbo ob kadrovskih stiskah upravnih enot dovolila skrajšanje uradnih ur

Ljubljana, 13. julija - Vlada je na današnji seji dopolnila uredbo, s katero je omogočila začasno in izjemno skrajšanje uradnih ur v upravnih enotah in območnih enotah organov. Sprememba je potrebna zaradi urejanja situacij, ko omenjeni organi ne morejo zagotavljati zadostnega števila javnih uslužbencev za nemoteno zagotavljanje upravnih storitev, so pojasnili.