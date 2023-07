Celjski dijaki svetovni podprvaki v upravljanju reševalnih robotov

Celje/Bordeaux, 15. julija - Šestčlanska ekipa celjske Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije je na svetovnem prvenstvu v robotiki RoboCup 2023 v Franciji osvojila drugo mesto. Njihova naloga je bila ustvariti 3D natisnjenega robota, primernega za vožnjo po različnih terenih s pomočjo kamere in za zaznavanje različnih ovir, so sporočili iz Šolskega centra Celje.