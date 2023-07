Lani najpogosteje kršena pravica pacientov do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe

Ljubljana, 13. julija - Vlada se je na današnji seji seznanila z državnim poročilom o stanju varstva pacientovih pravic za leto 2022. Zastopniki pacientovih pravic so lani obravnavali za 14 odstotkov več vprašanj pacientov kot leto pred tem, najpogosteje pa je bila kršena pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe.