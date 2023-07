Tropska hiša Celje sprejela pritlikavega počasnega lorija

Celje, 13. julija - Tropska hiša Celje je pred tedni iz živalskega vrta Leipzig ZOO v Nemčiji sprejela odraslega samca pritlikavega počasnega lorija. Poimenovali so ga Chi, kar pomeni volja oz. duh. Gre za ogroženo vrsto polopice, ki v naravi poseljuje območja Vietnama, Kambodže, Laosa in Kitajske, so danes sporočili iz celjske tropske hiše.