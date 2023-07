Blizu Šibenika izbruhnil obsežen požar

Šibenik, 13. julija - V kraju Gornji Banovci nedaleč od Šibenika je danes okoli 11. ure izbruhnil požar. Ogenj trenutno gasi 79 gasilcev in 28 gasilskih vozil, pridružilo pa se jim je tudi sedem letal za gašenje požarov - pet kanaderjev in dva air tractorja, poročajo hrvaški mediji. Na cesti med Šibenikom in Splitom so zaradi požara nastali veliki zastoji.