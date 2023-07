V Kopru letos bolj učinkovito odkrivajo droge kot lani

Koper, 13. julija - Na policijski postaji Koper so v prvi polovici leta zaznali in obravnavali občutno več kaznivih dejanj in prekrškov s področja prepovedanih drog kot lani v enakem obdobju. Na Policijski upravi Koper menijo, da je to posledica bolj intenzivnega dela policije, in ne statistični pokazatelj povečevanja problematike nasploh.