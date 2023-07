Slovenija v zaščito senenega mesa kot zajamčene tradicionalne posebnosti

Ljubljana, 13. julija - V Sloveniji se z nacionalno zaščito z zajamčeno tradicionalno posebnostjo odslej ponaša tudi seneno meso, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vlogo za zaščito mesa, čigar prireja temelji na kombinaciji krmljenja sena in paše, je na ministrstvo vložila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.