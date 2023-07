V Vipavski dolini toča poškodovala sadno drevje

Vipava, 13. julija - V srednji in spodnji Vipavski dolini je danes klestila toča. Ta je poškodovala predvsem sadno drevje, ki je imelo na vejah že plodove. Najbolj so poškodbe vidne na breskvah, ki trenutno dozorevajo, in so tudi v fazi obiranja, je za STA povedala specialistka za sadjarstvo v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Sara Spačal Dovžak.