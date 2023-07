Cenilci Zavarovalnice Triglav po neurju že na terenu

Ljubljana, 13. julija - Cenilci Zavarovalnice Triglav so po današnjih neurjih že na terenu in bodo na nekaterih območjih po potrebi vzpostavili mobilne cenilne enote, pri čemer zavarovalnica spodbuja k prijavi škode na daljavo. S prijavo škode kljub siceršnjemu tridnevnemu roku ni treba hiteti, razen v primeru žit in drugih kultur, ki so tik pred žetvijo, so sporočili.

Kot so danes sporočili iz Zavarovalnice Triglav, so huda neurja z vetrom in točo po dosedanjih podatkih prizadela predvsem objekte in kmetijstvo, na območju občine Ajdovščina pa zavarovalnica zaznava tudi več poškodovanih vozil. Najvišjo škodo pričakujejo predvsem na območju Murske Sobote.

Zavarovanci lahko škodo na vozilih in nepremičninah prijavijo prek spletne strani zavarovalnice, na voljo sta tudi digitalna poslovalnica i.triglav in 24-urna brezplačna dežurna telefonska številka 080 555 555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka se zavarovanci lahko obrnejo tudi na svojega zastopnika ali obiščejo najbližje predstavništvo oz. območno enoto Zavarovalnice Triglav, sporočajo.

Stranke, ki bodo škodo (pred)prijavile na daljavo, bodo predstavniki zavarovalnice poklicali v nekaj dneh in se z njimi dogovorili o nadaljnjem poteku reševanja zahtevkov.

V zavarovalnici pravijo, da si prizadevajo vse primere zavarovancev obravnavati čim hitreje, naravne nesreče in drugi dogodki, ko so ogrožena življenja ljudi, pa da zahtevajo prednostno ukrepanje na terenu. Prebivalcem, ki jih prizadenejo neurje ali drugi vremenski ekstremi, svetujejo, naj najprej zaščitijo lastna življenja in šele zatem, če je to varno, tudi svoje premoženje.

Glede prijave škode zavarovalnica svetuje, naj zavarovanci najprej poskrbijo za lastno varnost, nato pa, če je varno, posnamejo nekaj fotografij, ki naj čim natančneje prikazujejo škodo. Če je mogoče, naj poškodovane predmete shranijo, dokler se s predstavnikom zavarovalnice ne dogovorijo o nadaljnjem poteku reševanja škodnega zahtevka.

Pri oddaji prijave naj poškodovane stvari čim natančneje navedejo, priložijo morebitne fotografije ter pripišejo tudi telefonsko številko in številko transakcijskega računa, kamor lahko zavarovalnica nakaže zavarovalnino, še svetujejo.

Kljub temu da za prijavo škode velja tridnevni rok po njenem nastanku, zavarovalnica v primeru tovrstnih dogodkov upošteva tudi poznejše prijave.

"Z oddajo prijave zavarovancem torej ni treba hiteti, razen v primeru, ko gre za žita in ostale kmetijske kulture, ki so tik pred žetvijo," navajajo.

Vpliv množičnih škodnih dogodkov, ki so posledica ekstremnih vremenskih pojavov (največkrat gre za poplavo, vihar, točo in pozebo), sicer na poslovni rezultat Skupine Triglav od leta do leta niha, pravijo in dodajajo, da je bila v zadnjem desetletju največja skupna ocenjena vrednost množičnih škodnih dogodkov v letih 2014, 2017, 2020 in 2022.

Lansko leto je bilo tretje z največ tovrstnimi škodami v omenjenem obdobju, sicer pa je povprečna letna ocenjena vrednost škod zaradi množičnih naravnih škodnih dogodkov v Skupini Triglav znašala skoraj 23 milijonov evrov, so zapisali.