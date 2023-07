V kosovskem parlamentu pretep med govorom Kurtija o razmerah na severu

Priština, 13. julija - V kosovskem parlamentu je danes med govorom premierja Albina Kurtija o zmanjšanju napetosti na severu Kosova izbruhnil pretep, potem ko je opozicijski poslanec Kurtija in podpredsednika vlade Besnika Bislimija polil z vodo iz plastenke. Številni ministri so se postavili v bran Kurtiju in se stepli z več opozicijskimi poslanci.