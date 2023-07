Spirit vabi k sodelovanju na slovensko-korejskem poslovnem forumu

Ljubljana, 13. julija - Javna agencija Spirit Slovenija vabi podjetja, da se udeležijo slovensko-korejskega poslovnega foruma in dvostranskih srečanj s korejskimi podjetji konec avgusta v Ljubljani. Gre za nadaljevanje aktivnosti za okrepitev gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Južno Korejo, so sporočili iz agencije. Rok za prijave je 23. julij.