Na Ptuju se začenja 15. glasbeni festival Arsana

Ptuj, 14. julija - Z odrsko analogijo koščka kultne radijske družbeno-politične satirične oddaje Radio Ga Ga v izvedbi Saša Hribarja in Renata Vindiša se zvečer na Vrazovem trgu na Ptuju začenja 15. mednarodni poletni festival Arsana. Najstarejše slovensko mesto bo vse do 29. julija na več kot 50 dogodkih gostilo okoli 350 domačih in tujih ustvarjalcev.