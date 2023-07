Disneyjevi arhivi ob letošnji 100-letnici podjetja razkrili del vsebine

Los Angeles, 17. julija - V Disneyjevih zaodrjih in skladiščih je na stotine milijonov najrazličnejših predmetov - od kostumov in skic likov do sto let starih igrač, fotografij in dokumentov. Ob bližajoči se 100-letnici podjetja, ki jo bodo uradno obeležili 16. oktobra, je Disney nedavno omogočil vpogled v arhive v filmskem studiu v Burbanku v bližini Los Angelesa.