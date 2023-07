Na teren ocenjevalci v akciji Moja dežela - lepa in gostoljubna

Ljubljana, 13. julija - Na teren se je ta teden odpravila strokovna komisija akcije Moja dežela - lepa in gostoljubna, v okviru katere kraji, kampi, tematske poti in drugi ponudniki tekmujejo v urejenosti in gostoljubnosti. Akcijo vsako leto organizira Turistična zveze Slovenije, tokrat že 32. po vrsti. Podelitev priznanj bo novembra v Novi Gorici.