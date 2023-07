Moški se je s plinsko jeklenko zaprl v hišo in grozil, da jo bo razstrelil

Koper, 13. julija - Moški se je v sredo v okolici Kopra s plinsko jeklenko zaprl v stanovanjsko hišo in grozil, da jo bo razstrelil. Prerezal je cev, odprl ventil jeklenke in hodil po objektu, kjer se je nabrala večja količina plina butan. Storilec je grozil tudi s skokom z balkona, a ga je družinski član zadržal. Policisti so 35-letnika prijeli, so sporočili.