Zaradi stavke v železniškem prometu v Italiji odpovedi in zamude

Rim, 13. julija - Zaposleni v italijanskem državnem železniškem podjetju Trenitalia in zasebnem podjetju Italo so danes ob 3. uri začeli stavkati, zaradi česar prihaja do odpovedi in zamud vlakov. Stavka bo trajala do 15. ure, vendar je pričakovati, da se bodo zamude nadaljevale, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Za soboto je napovedana stavka na letališčih.