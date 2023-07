Jeseni začetek nove šolske sheme sadja in zelenjave ter mleka

Ljubljana, 13. julija - Z novim šolskim letom 2023/24 se bo začela izvajati nova šestletna strategija šolske sheme sadja, zelenjave in mleka. Gre za ukrep skupne kmetijske politike EU, ki šolarjem zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Vrednost ukrepa je nekaj manj kot 9,5 milijona evrov do leta 2029.