Kandidati za predsednika uprave so se predstavili svetu RTVS

Ljubljana, 13. julija - Kandidati za predsednika uprave Radiotelevizije Slovenija (RTVS), ki izpolnjujejo razpisne pogoje, Zvezdan Martič, Rajko Gerič, Miha Krišelj in Peter Dular, so svetu zavoda predstavili svoje programe in načrte za vodenje RTVS. S postopkom glasovanja bodo člani sveta zavoda začeli ob 18. uri.