Zbirka knjig Charlieja Wattsa septembra na dražbi

London, 16. julija - Konec septembra bo na dražbi pri Christie's naprodaj zbirka knjig Charlieja Wattsa, ki je bil prepoznaven kot bobnar skupine The Rolling Stones, bil pa je tudi strasten zbiratelj sodobne literature. V njegovi knjižnici so številne prve izdaje, ki so danes redkost, kot je prva izdaja romana Veliki Gatsby ameriškega avtorja F. Scotta Fitzgeralda.