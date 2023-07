Podnebni aktivisti ovirali promet na dveh večjih nemških letališčih

Hamburg/Düsseldorf, 13. julija - Podnebni aktivisti iz skupine Last Generation so danes vdrli na letalske steze letališč v Hamburgu in Düsseldorfu in za več ur ohromili tamkajšnji letalski promet. Več letov je bilo posledično odpovedanih, v nadaljevanju dneva pa so možne dodatne zamude in odpovedi, opozarjajo na letališčih.