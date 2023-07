Ujma z orkanskim vetrom prizadela severno polovico države

zbrali dopisniki STA

Ljubljana, 13. julija - V drugi polovici noči je neurje z močnimi sunki vetra prešlo Slovenijo. Najmočnejši sunki so ponekod presegli sto kilometrov na uro. Ujma je največ škode zaradi podrtih in izruvanih dreves povzročila v severni polovici države, na Gorenjskem sta bili dve osebi poškodovani. Brez elektrike je bilo več 10.000 odjemalcev, zaprte so bile nekatere ceste.