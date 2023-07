Po letih prenove ponovno odprt muzej "Prado na Manhattnu"

New York, 16. julija - Po letih prenove je v New Yorku vrata ponovno odprl eden najbolj znanih muzejev umetnosti in kulture Španije, Portugalske in Latinske Amerike. Muzej Latinskoameriške družbe Amerike (Hispanic Society of America) je bil zaprt od leta 2017, sedaj lahko zainteresirani ponovno obiščejo veličastno stavbo na severnem Manhattnu.