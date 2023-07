Ljubljana, 13. julija - Albanskega predsednika Bajrama Begaja bo danes ob 13. uri v Vili Podrožnik na Cesti 27. aprila 59 namesto predsednika vlade Roberta Goloba sprejela podpredsednica vlade in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon (fototermin na začetku srečanja ostaja odprt), so sporočili iz kabineta predsednika vlade.